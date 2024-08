Umbrella Academy | La stagione 4 ha rimosso i superpoteri di un personaggio principale?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’attore diDavid Castaneda ha rivelato che uno deioriginali di Diego è stato tagliato dallafinale della serie Netflix. I fan sapranno che l’abilitàdi Diego è la manipolazione della traiettoria degli oggetti e che è particolarmente abile nell’uso dei coltelli, la sua arma preferita. Inoltre, nei fumetti originali, ha un’altra abilità: può trattenere il respiro all’infinito. Tuttavia, questo potere non è mai stato incorporato nella serie. David Castaneda svela i veridi Diego Parlando in esclusiva con Russ Milheim di The Direct, l’attore diDavid Castaneda, che interpreta Diego Hargreeves, ha rivelato che l’originale respirazione subacquea del suoè stata quasi inserita nella quarta