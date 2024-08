Ultime Notizie Roma del 21-08-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio mentre sono ancora in corso le ricerche dei Dispersi gli inquirenti stanno cercando di far luce sulle cause che hanno portato alla tragedia del Ma gli esami Il Veliero affondato lunedì mattina Ponticello Palermo tanti gli aspetti ancora da chiarire la tromba d’aria è stata il punto di partenza di quel che è successo ma come hai ripetuto da ingegneri navali superyacht Aveva tutte le chance per resistere a 20 fortissimi pulmini muri d’acqua t-con di sommozzatori risulta lo scafo è l’albero maestro di 75 m della chiesa adagiato 50 metri di profondità è tra le ipotesi Spunta anche quella dell’errore umano Yes I can a poco più di 2 mesi dalle elezioni di Stati UnitiBarack Obama file su endorsement e usa il suo storico motto dedicata kamala Harris in corso la Casa Bianca dal palco della ...