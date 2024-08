Tegola per l’Udinese infortunio per Sanchez | i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Non è cominciata nel migliore dei modi la nuova avventura dicon la maglia deldopo la fine del contratto che lo ha legato all’Inter fino allo scorso 30 giugno. Il cileno ha accusato unche gli farà saltare i primi impegni del club friulano in questa stagione. Attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le sue condizioni. “Udinese Calcio comunica che Alexisha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e idi“. Idiha già saltato la gara d’esordio al Dall’Ara e non ci sarà neanche contro la Lazio, nella 2° giornata del campionato di Serie A.