Secret Level includerà episodi su IP PlayStation Armored Core The Outer Worlds e tante altre

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ieri, durante il live streaming globale della Gamescom Opening Night Live, Prime Video ha annunciato la sua nuova serie antologica animata per adulti, contraddistinta da racconti brevi originali ambientati nei mondi di alcuni dei videogiochi più amati. Dopo l’annuncio ufficiale di ieri, Amazon MGM Studios e Blur Studio, creatori di Love, Death + Robots, hanno deciso di condividereinformazioni inedite su questa nuova serie contraddistinta da 15ed animazioni innovative.sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 10 dicembre in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Ognio dirappresenta la porta d’accesso verso una nuova avventura, sbloccando mondi entusiasmanti, ispirati dai più amati classici tra i videogames e da nuovi, attesissimi titoli.