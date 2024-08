Sansepolcro sabato 31 agosto verrà inaugurato ufficialmente il nuovo ristorante McDonald’s di via Senese Aretina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arezzo, 212024 –31il” di via, con una cerimonia che prevede il taglio del nastro alle 10, l’apertura al pubblico alle 11 e, nel pomeriggio a partire dalle 17, momenti di intrattenimento. A pochi giorni dall’evento, giunge il messaggio augurale da Palazzo delle Laudi. “Salutiamo con piacere il prossimo inizio di questa attività” sottolinea il vicesindaco Riccardo Marzi “che rappresenta intanto una ripresa non solo commerciale del contesto in cui è inserita. L’Amministrazione Comunale ha del resto da sempre puntato al rilancio dell’area, prova ne sia anche il lavoro fatto sulla viabilità della zona. A breve un marchio di respiro internazionale comincerà la sua attività, e questo è significativo perché evidenzia come restiamo attrattivi anche per aziende di risonanza mondiale.