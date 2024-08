Ospedale del Valdarno lavori di manutenzione straordinaria ai gruppi elettrogeni e alla cabina elettrica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arezzo, 20 agosto 2024 – Il presidio ospedaliero delsarà interessato adiai. A causa degli interventi effettuati saranno operati i seguenti stacchi elettrici: venerdì 23 agosto dalle ore 7:00 alle ore 7:15 e venerdì 30 agosto dalle ore 6:00 alle ore 7:30. L’intervento di venerdì 23 agosto servirà per effettuare le operazioni didei. Dalle ore 7:00 e dalle ore 7:15 non sarà presente l'illuminazione interno del PO, né saranno alimentati tutti i dispositivi che sono connessireteche non siano sotto UPS (Uninterruptible Power Supply, i cosiddettidi continuità), come PC, elettromedicali, elettrodomestici, ascensori. Resteranno comunque attive tutte le alimentazioni delle aree critiche: blocco operatorio, sala parto, rianimazione, UTIC.