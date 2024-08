Orrore nei tunnel della Striscia Trovati i corpi di sei ostaggi In stallo il negoziato sulla tregua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) di Aldo Baquis TEL AVIV I resti di seiisraeliani sono stati recuperati da unità di élite dell’esercito nel corso di un’operazione complessa, svoltasi per ore sotto al fuoco di Hamas in parallelo sia all’interno di edifici di Khan Yunis (nel sud) sia in un dedalo die di cunicoli scavati a 10 metri di profondità. Con la restituzione deialle famiglie (tutte residenti in due kibbutzim di frontiera attaccati il 7 ottobre da Hamas) il premier Benjamin Netanyahu ha pubblicato un messaggio di lode ai militari e ha assicurato che continuerà ad adoperarsi per la liberazione di tutti gli altri, vivi o morti. Al momento ne restano ancora 109. Proprio in questi giorni il segretario di Stato Antony Blinken sta compiendo una spola fra Israele, Egitto e Qatar per suggellare un accordo.