Naufragio Palermo | Capitano Sir Robert ' superstiti già su loro scialuppa al mio arrivo' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Porticello (), 21 ago. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Quando siamo intervenuti noi i 15erano già sulladi salvataggio del veliero che stava affondando. Ilgommone poteva, però, contenere 12 persone maerano in 15 e rischiava di andare giù da un momento all'altro. Così li abbiamo raggiunti con il nostro tender e li abbiamo portati sul Sir. Sono stati momenti molto concitati, con una tempesta in corso". A parlare è Karsten Borner, il comandante della barca a vela olandese Siro Baden Powell, che con queste dichiarazioni aggiunge un tassello importante all'inchiesta aperta sul naufragio del veliero Bayesian. Ieri Borner, tedesco, è stato sentito dai pm della procura di Termini Imerese che indaga per naufragio, disastro, lesioni e omicidio colposo.