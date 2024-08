Meeting di Rimini Panetta | Calo demografico pensioni a rischio Servono più lavoro e più immigrati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “La crescita resta l’obiettivo fondamentale per l’Italia, ma per ottenerla dobbiamo affrontare con decisione i problemi strutturali irrisolti”. E’ uno dei messaggi lanciati dal governatore della Banca d’Italia Fabiointervenuto stamane aldi. Molte delle “debolezze strutturali” dell’economia europea, secondo, “si ritrovano nell’economia italiana”. Rispetto al nostro Paese, i “segnali di vitalità emersi negli anni successivi alla pandemia ci consentono di guardare al futuro con fiducia ma senza indulgere in eccessi di ottimismo”. E proprio per risolvere quelli che lui definisce problemi strutturali, l’Italia dovrebbe concentrarsi “sulle finalità essenziali: rafforzare la concorrenza, potenziare il capitale umano, accrescere la produttivita’ del, aumentare l’occupazione di giovani e donne, definire politiche migratorie adeguate”.