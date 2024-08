Ida Platano spiazzata da una sua ex dipendente | il gesto inaspettato

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo aver trascorso le sue vacanze al mare, Idaè tornata al suo lavoro. La dama di Uomini e Donne si è ripresa all’interno del suo negozio intenta a tornare alla routine di sempre. Il rientro, però, è stato contraddistinto da una sorpresa speciale, che la donna ha voluto condividere con tutti i suoi fan di Instagram. La splendida sorpresa di un’exdi Idaper la dama Idaviene spesso bersagliata dagli utenti del web. La sua notevole esposizione mediatica a Uomini e Donne, infatti, l’ha spinta a guadagnarsi tanti fan, ma anche tanti detrattori. Proprio questi ultimi in questo periodo hanno attaccato Ida insinuando che non lavori mai e che trascorra tutto il suo tempo in vacanza.