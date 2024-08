Gratta e Vinci due vincite milionarie nel giro di pochi minuti | 5 e 2 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Festa grande a San Pellegrino Terme, in proa di Bergamo, dove una cliente di una tabaccheria ha vinto 5dicon un ‘’ da 20della serie ‘100X’. La fortunata cliente del negozio di viale Papa Giovanni XXIII sarebbe una pensionata che si è ripresentata questa mattina con il biglietto vincente. “La signora, che ha chiesto di restare anonima, è una cliente abituale – ha spiegato il il titolare Maurizio Vistalli -. Acquista spesso le cartelle, così ha fatto lunedì ed è tornata a casa”. Per poi tornare la mattina dopo: “Abbiamo verificato insieme, lata era proprio da cinque”, continua il titolare felicissimo per lata della sua cliente abituale.