Fiorentina-Puskas Academy Palladino | Conference importantissima Mercato aperto inconcepibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilè una squadra temibile, è avanti a livello di preparazione. Fanno tanti gol e ne prendono pochi, giocano 4-2-3-1 o 4-3-3, fanno molte ripartenze e si difendono bassi. Le inside ci sono, è difficile affrontarli ma noi vogliamo superare il turno. Quella di domani sarà una partita da giocare anche con la testa, dobbiamo gestire le due partite e passare il turno”. Lo ha detto l’allenatore della, Raffaele, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei playoff diLeague contro il: “Emozione? Ovvio che c’è, anche adrenalina, ma ovviamente già figlia degli allenamenti della settimana. Da domani dobbiamo essere concentrati per una partita molto importante per noi, siamo molto carichi e motivati. Abbiamo lavorato bene, siamo pronti e cercheremo di fare una grande prestazione. Siamo pronti.