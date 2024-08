F1 GP Olanda 2024 | numeri statistiche curiosità Max Verstappen completerà la rincorsa a Jim Clark?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il quattordicesimo dei ventiquattro atti in cui è strutturato il Mondialedi Formula Uno avrà luogo nel weekend del 23-25 agosto a Zandvoort, dove si disputerà il Gran Premio d’. Si può affermare che l’appuntamento abbia avuto due vite distinte, essendo “morto” e “risorto” a distanza di decenni. D’altronde le prime 30 edizioni si disputano nei 34 anni che vanno dal 1952 al 1985. In altre parole, i Paesi Bassi erano presenza fissa in calendario. Tuttavia, il progressivo disinteresse di spettatori e sponsor locali, portò alla sparizione dell’evento. Apparentemente definitiva, poiché non sembrava esserci alcun modo di farlo risorgere. Invece l’assurgere di Maxha fatto scoppiare anche inuna passione per la F1 sconosciuta in passato. Il Gran Premio è pertanto rinato, tramutandosi in una sorta di festa nazionale.