Donna ereditiera scomparsa a Madrid si cerca nel Vicentino | arrestato il marito

(Di mercoledì 21 agosto 2024), Miami e Cogollo del Cengio, un piccolo comune in provincia di Vicenza, sono i punti chiave di un intricato caso internazionale che vede coinvolte diverse forze di polizia, tra cui la squadra mobile di Vicenza, la polizia scientifica e un team di investigatori spagnoli, sotto la supervisione dell’FBI. Questa mattina, in seguito a un’ordinanza del sindaco, è stata chiusa una strada sterrata circondata da boscaglia lungo la vecchia via del Costo, che collega la pianura berica all’Altopiano di Asiago. L’area è al centro di una vasta operazione di ri, con l’ausilio di cani molecolari e una ruspa, alla ridei resti di Ana Maria Henao Knezevich, un’quarantenne originaria della Colombia e residente da 18 anni negli Stati Uniti.Leggi anche: Sharon Verzeni, il supertestimone che non parla e i problemi con il dna.