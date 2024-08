Charlotte e la giornata di shopping con Lady Louise e Sofia di Edimburgo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Mentre Kate Middleton continua la sua lotta contro il cancro, la figliasi distrae grazie all’aiuto dei parenti. È la sua famiglia allargata – in particolare la zia di William,dicon la figlia– a prendersi cura della piccola. Come? Con una spensieratadi acquisti. Lodicon zia e cugina Secondo quanto riportato dal Sun il 20 agosto, qualche giorno faWindsor,die la principessasono state avvistate nei quartieri di Chelsea e Knightsbridge, a Londra, impegnate a fare acquisti. In particolare – così si legge sul giornale britannico – le tre sono state in uno dei negozi preferiti della principessa, quello di Peter Jones in King’s Road.