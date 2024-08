A Sabaudia grande successo per Estate rock tra musica artigianato e sapori locali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024- Oltre trentamila persone hanno animato il centro diper tre giorni consecutivi. ‘’ organizzata dall’Amministrazione comunale grazie soprattutto all’impegno del consigliere delegato alle attività produttive, Giovanni Pietro Fogli, ha superato ogni aspettativa, regalando alla città delle dune un’atmosfera di festa e coinvolgimento. “Siamo molto soddisfatti di come l’abbia preso vita. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i commercianti per creare un evento che non solo offra intrattenimento di qualità, ma che valorizzi anche le eccellenze del nostro territorio.ha dimostrato di essere un punto di riferimento per manifestazioni di questo calibro. Se sommiamo le trentamila persone che hanno partecipato all’