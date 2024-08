Ultime Notizie Roma del 20-08-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024)dailynews radiogiornale una giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ho appuntamento con ledal nostro territorio dall’Italia e dal mondo 5 lunghi minuti di applausi il canto come un mantra We Love Giove una calorosa standing ovation così il pubblico la convenzione Nazionale Democratica di Chicago accolto il presidente Joe biden e penso atteso discorso momento della prima giornata prima di Joe biden parla moglie Jill e lei sa spiegare l’ottimo lavoro fatto la coppia biden Harris durante il mandato del marito non possiamo permetterci di perdere Combatteremo e vinceremo insieme Io e Gio siamo stati sposati per 50 anni e ci sono delle volte in cui mi innamoro di lui di nuovo come mando qualche settimana fa ha deciso di non correre per la direzione ed al sostegno che magari poi alla figlia e subito dopo il presidente degli Stati Uniti il sale sul palco ...