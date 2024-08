Sinner positivo a un farmaco assolto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 20 agosto 2024) 16.35 Caso aperto e chiuso senza grosse conseguenze per Jannick. Il n.1 Atp era risultatoallo steroide Clostebol (traccia infinitesimale nelle urine) ad aprile, dopo il torneo di Indian Wells. L'International Tennis Integrity Agency ha appurato che l'assunzione è stata involontaria (un prodotto che contiene la sostanza usato per un massaggio) e ha deciso come sanzione la perdita del premio relativo al torneo californiano (300mila euro) oltre ai punti nel ranking.giocherà regolarmente l'US Open.