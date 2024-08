Si è tuffato ed è scomparso tra gli scogli Muore a 25 anni durante un bagno al mare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Un tragico incidente ha scosso la comunità di Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara, dove un giovane di 25ha perso la vita dopo essere scivolato dagli. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica, mentre il ragazzo, originario del Vicentino e in vacanza nella località balneare, si trovava sullaera frangiflutti che costeggia il porto canale. Secondo le ricostruzioni, il giovane si è avvicinato agliper godere della giornata di sole. Tuttavia, ha perso l’equilibrio e, cadendo, è finito in acqua in una zona dove la profondità era significativa. >> Famiglia distrutta in vacanza. Dopo il papà,anche la figlia 23enne: addio a Irene Testimoni presenti sulla spiaggia hanno riferito di averlo visto annaspare e cercare aiuto, ma le condizioni delmosso hanno reso impossibile il suo salvataggio.