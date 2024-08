‘Saranno Campioni’ | Giulia Perotti il nuovo astro nascente della ginnastica artistica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024)è ilitaliana, il prospetto di maggiore interessenuova generazione che rappresenterà un rinforzo per le Fate, reduci dalle meraviglie regalate alle Olimpiadi di Parigi 2024 con tanto di medaglia nella gara a squadre. Una giovane di indubbia caratura tecnica e agonistica, già capace di strabiliare in più contesti e con enormi margini di miglioramento in vista dell’ormai imminente passaggio tra le seniores (dal 1° gennaio 2025).ha strabiliato agli Europei juniores di, conquistando ben cinque medaglie di fronte al proprio pubblico di Rimini: oro al corpo libero, oro alle parallele asimmetriche, argento nel concorso generale individuale, argento con la squadra, bronzo alla trave.