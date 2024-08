Rissa degenera al bar muore 37enne | fermato un uomo caccia a un secondo aggressore

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024) Casazza. Il cadavere giace immobile fuori dall’ingresso del Rosy bar in via Nazionale a Casazza. È quello di Nikola Ivasyk,di origine Ucraina che abita proprio lì di fronte. È stato ucciso lunedì sera (19 agosto) in circostanze che i carabinieri della compagnia di Clusone stanno cercando di chiarire. Si parla di una, due contro uno. Unata e finita nel peggiore dei modi. A quanto pare, la vittima si era trasferita in Italia da qualche tempo. Faceva l’operaio e il badante, dicono dei ragazzi che lo conoscevano, arrivati in unmomento sul posto. Tra loro c’è il fratello: “Voglio scoprire chi ha fatto questo a Nikola”, dice. A Leopoli ilaveva lasciato la moglie, dalla quale era separato, e una figlia di 7 anni.