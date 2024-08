Perdonanza Celestiniana 2024 programma info e biglietti per Renato Zero Achille Lauro e Rose Villain Pooh Tozzi The Kolors Tiromancino

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Tutto pronto a L’Aquila per la, con una settimana ricca di artisti: sul palco, i, Umberto, The, Malika, Colapesce Dimartino, Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini, ecco ilTutto pronto a L’Aquila per la, con una settimana ricca di appuntamenti irrinunciabili tra riflessioni spirituali, concerti, spettacoli e rievocazioni storiche. Da 730 anni, lacelebra il solenne rito che consente di varcare la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio all’Aquila, offrendo l’indulgenza plenaria in un atto di profonda intimità e allo stesso tempo partecipazione collettiva. Ecco i principali appuntamenti artistici.