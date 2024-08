Oltre 3mila volontari al meeting di Rimini | Esperienza fondamentale qui si respira libertà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Aè arrivata la marea del. Da oggi fino a domenica la Fiera si riempie di migliaia di persone per una settimana di incontri, mostre e tanti eventi all’insegna della cultura e dell’attualità. Sono più di tremila iche anche quest’anno riempiranno i padiglioni riminesi per stare al fianco dei quasi 800mila spettatori che verranno a visitare il. “Ho 27 anni e questo è il ventisettesimoa cui partecipo - racconta fiero Stefano Redaelli, uno dei-. Non è ho saltato ancora nessuno. Per me è un’ed è importante poterla ripetere tutti gli anni. Essere in Fiera dalla parte dei lavoratori invece mi responsabilizza, dandomi la possibilità di poter donare qualcosa alle persone, anche con solo un’informazione”.