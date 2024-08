Nintendo Museum annunciata l’apertura con un video tour con Shigeru Miyamoto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 20 agosto 2024)ha annunciato ufficialmente la data in cui verrà aperto ila Kyoto, in quel del Giappone, confissata nello specifico nella giornata del 2 ottobre 2024. Al, i visitatori potranno scoprire e vivere la storia dell’intrattenimento offerto dae il nostro impegno nel creare esperienze che valorizzino la creatività, attraverso l’esposizione dei numerosi prodotti che sono stati lanciati dalla società, partendo dalle carte Hanafuda fino ad arrivare al vendutissimo e longevoSwitch. Grazie alrilasciato direttamente dalla Grande N in queste ore è possibile effettuare una sorta didigitale all’interno del museo direttamente in compagnia di, il celeberrimo ed amato papà di alcuni dei più grandi franchiseludici, tra i quali non possiamo che citare Super Mario e The Legend of Zelda.