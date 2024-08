Largo ai giovani Russo Paz e Kumi | primi lampi al Ceravolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Uno, entrato al minuto 86, per poco non fa gol, un altro, nei pochi minuti che gli sono stati concessi (5’ più recupero) ha arato la fascia destra facendo ‘sbandare’ il Catanzaro nel finale, al terzo, entranto al 90’, sono invece bastati 2’ per lanciare, con il primo pallone giocato, Laurientè – e il Sassuolo – verso una vittoria vanificata solo dall’errore del francese dal dischetto. Una rondine, vuole la saggezza popolare, non fa primavera, ma l’impressione è che dei ‘tre moschettieri’ che Fabio Grosso ha mandato in campo nel finale di gara delper provare a scuotere l’uno a uno sentiremo ancora parlare. E che la Serie B possa essere palcoscenico buono per recitare ruoli che contano, ben oltre i pochi minuti regalati loro da un debutto stagionale oltremodo incoraggiante.