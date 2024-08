‘L’Amica Geniale 4’ anticipazioni sulla nuova stagione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Manca poco all’epilogo della storia che vede protagoniste Elena Greco e Lila Cerullo. Anche il quarto libro di Elena Ferrante, ovviamente, avrà una sua trasposizione, come avvenuto per i precedenti volumi. E l’Amica4 arriverà in Italia, in tv, a novembre 2024. Ecco quello che sappiamo, ad oggi, sull’ultimo capitolo di questa appassionante saga di successo, co-produzione tra Italia e Stati Uniti. L’Amica4,e cast Per poter assistere all’epilogo della storia, dovremo aspettare l’11 novembre 2024. Ad oggi è questa la data decisa per la messa in onda del primo episodio dell’ultimo atto tratto da “Storia della bambina perduta”. E, curiosità, gli episodi saranno trasmessi, negli Stati Uniti, due mesi prima della messa in onda nel nostro Paese. Infatti, dal 9 settembre, il pubblico americano potrà scoprire e seguire le ultime avventure di Elena e Lila.