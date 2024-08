La presidente Giorgia Meloni in vacanza in Puglia | quanto costa il suo soggiorno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 agosto 2024) Ladel Consiglioha scelto ancora una volta di trascorrere le sue vacanze estive in, in un’esclusiva struttura situata tra Ceglie Messapica e Villa Castelli, nel cuore della. Si tratta di un resort di lusso, dove il costo per una notte parte da 1.370 euro a stanza. L’intera struttura, che conta sei camere, è stata riservata per ildella premier e del suo gruppo ristretto, composto da familiari e collaboratori. Un legame consolidato con laMasseria Beneficio è un luogo che offre riservatezza e tranquillità. Con sei camere disponibili, l’affitto completo della masseria supera gli 8.000 euro per notte. La premierè arrivata qui l’11 agosto e ha soggiornato con la figlia Ginevra, l’ex compagno Andrea Giambruno, la sorella Arianna, il marito Francesco Lollobrigida e altri membri del suo staff.