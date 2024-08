Il veliero è una piccola Concordia | i vigili del fuoco raccontano le ricerche nel Bayesian

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) “Unain piccolo”. Descrivono così il, iltravolto da una tromba d’aria a Porticello, gli speleo sub deidelche si sono calati fino a 50 metri di profondità, dove il super-yacht è adagiato dopo il naufragio. Dopo la prima immersione dei sommozzatori, effettuata nella giornata di lunedì e nel corso della quale è stato recuperato un corpo che era all’esterno del, il responsabile della comunicazione in emergenza del comando generale deidel, Luca Cari, spiega le prossime fasi dellee le difficoltà che i sub stanno incontrando, a partire dai tempi di immersione, che sono molto stretti. Le squadre, spiega Cari, “devono affrontare difficoltà notevoli”.