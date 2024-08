Il ritorno della scream queen Samara Weaving nel trailer di Azrael

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 agosto 2024) Primo intenso sguardo al thriller con protagonista l'attrice già nota per ruoli damolto "badass" Dopo aver conquistato il pubblico dei festival cinematografici all'inizio dell'anno e aver finalmente ottenuto i diritti di distribuzione, il film, interpretato da, si è mostrato con il suo primosembra continuare la serie di film d'azione cui laci ha abituato, come accadeva in Mayhem, Finché morte non ci separi eVI, mentre i fan dei film di genere indie riconosceranno il regista E.L. Katz per il suo lavoro in Cheap Thrills e Channel Zero di SYFY, insieme allo sceneggiatore di The Guest e Seance Simon Barrett. Il film sarà distribuito nelle sale