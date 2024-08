Hiromi Rollin la compagna di Alain Delon | Figli disumani non ho potuto dirgli addio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 20 agosto 2024) “Non ho”., l’ultimadi, ha puntato il dito contro i. “Sono devastata. Ci siamo amati per oltre trent’anni e per 17 anni abbiamo vissuto assieme. Sono stata allontanata da lui ingiustamente e con violenza”., che è morto il 18 agosto 2024, è stato a lungo insieme a, conosciuta sul set: assistente, badante,. Fino a quando idinon hanno deciso di allontanarla dalla sua casa.rompe il silenzio sul mancatoad“Disumano”.ha scelto Le Figaro per denunciare quel mancatoad, con cui ha trascorso 30 anni di vita. Una relazione, la loro, che è durata, per la precisione, più di 33 anni. Ultimadi, prima assistente e poi definita “badante”, sono stati idell’attore ad allontanarla da lui, con un’accusa ben precisa.