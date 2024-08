Furto spaccio e ricettazione Tre pregiudicati fermati a bordo di un’auto rubata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Un ricettatore, uno spacciatore e un ladro di biciclette: era adell’auto – risultata– che le forze dell’ordine hanno intercettato nel pieno centro abitato di Magione alla vigilia di Ferragosto. Il terzetto non è passato inosservato agli occhi attenti di un carabiniere fuori servizio che non ha esitato a segnalarlo ai colleghi della polizia locale che si trovavano nelle vicinanze. Il trio è stato poi fermato dai militari della stazione di Magione: all’atto del controllo è emerso immediatamente che il veicolo su cui viaggiavano, condotto da un uomo di origini campane già noto alla giustizia, fosse oggetto di, come da denuncia sporta dalla legittima proprietaria nel mese di luglio. A quel punto, il conducente e i due passeggeri sono stati condotti in caserma, dagli uomini del capitano Luca Battistella per gli approfondimenti del caso.