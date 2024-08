Furgoncino refrigerato si incendia davanti alla concessionaria | allarme a Cornegliano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)Laudense (Lodi), 20 agosto 2024 – Camioncinoprende fuoco durante la marcia. L’incendio è divampato sulla strada provinciale 235, che collega Lodi a Pavia,Ninì car diLaudense. Erano quasi le 5 di oggi e il conducente, dopo aver accostato, ha dato l’rme. Sul posto si sono quindi precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con una autopompa e una autobotte e il rogo è stato presto estinto, prima che lambisse ciò che stava attorno. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Nella nottata i vigili del fuoco sono intervenuti anche per tre incidenti. Alle 21.30 la chiamata è arrivata dall’Autostrada del Sole, in direzione Bologna. Una vettura è uscita dcarreggiata all’altezza di Pieve Fissiraga ed è finita in un campo adiacente e insieme al 115, è presto arrivato anche il 118.