Donati due mezzi alla croce azzurra

(Di martedì 20 agosto 2024) Doppia inaugurazione, domenica prossima dalle 19 in piazza Matteotti a Brescello, per lalocale, in occasione della sagra di San Genesio. Si tratta di un’autoinfermieristica acquistata con il contributo della ditta Next Hydraulics di Boretto e di un’ambulanza destinata al trasporto ospedaliero e trasporti non urgenti, ottenuta col contributo del Gruppo Zatti di Lentigione. Con alcune iniziative dei volontari si è potuto dotare l’ambulanza di una moderna carrozzina per disabili. Verso le 19,30, dopo la messa, l’intervento delle autorità, benedizione degli auto, inaugurazione e aperitivo a buffet. Presente uno stand dell’associazione per fornire informazioni su reclutamento volontari, corsi laici Blsd per associazioni, corsi per aziende e per ogni altro chiarimento sulle attività della