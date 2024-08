Cara Italia ti hanno fregato anche il gelato

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 ago – Fino ad alcuni anni fa l’era il primo produttore europeo di. Poi, per non tradire una decadenza che ha investito tutto il settore industriale equello alimentare, si è visto “altro”. Questo “altro” è l’ultima classifica tra i produttori continentali, che vede il nostro Paese solo terzo, addirittura al di sotto di chi, per tradizione, con la pratica “gelataia” ha molta meno dimestichezza – e storia – di noi. All’ilSi potrebbe dire polemicamente che l’stessa si sia privata del, ma poco conta. Il primo produttore europeo è infatti, secondo gli ultimi dati, la Germania, seguita dalla Francia. Questo sebbbene, dai rilievi Coldiretti, il nostro Paese sia il maggior consumatore.