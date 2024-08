Annunciata la data di uscita di Dandadan

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 20 agosto 2024)farà il suo attesissimo debutto nel corso dell’autunno e l’anime ha finalmente fissato unadi. Il manga originale didi Yukinobu Tatsu è in corso con l’app Jump+ di Shueisha dal 2021, ma nell’ultimo anno ha raggiunto dimensioni enormi, proprio mentre i fan attendono con ansia la prima del suo nuovo adattamento anime. Dopo la conferma che l’adattamento dell’anime sarà presentato in anteprima nel mese di ottobre, nell’ambito della programmazione dell’autunno 2024,ha confermato che sarà trasmesso in tutto il mondo attraverso diversi servizi di streaming per raggiungere il maggior numero di spettatori possibile. Ma ora è stato finalmente rivelato chesarà ufficialmente presentato in anteprima a partire dal 3 ottobre.