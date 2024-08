Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024)DEL 19 AGOSTOORE 18.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STRADA STATALE CASSIA TRAFFICO A CAUSA DI TEMPORALI TRA SETTEVENE E MONTEROSI PRESTARE ATTENZIONE PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE DIREZIONE CAMPO DI CARNE SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA LAURENTINA A MARINA DI ARDEA TRA VIA MONTI DI SANTA LUCIA E VIA DEL PETTIROSSO DIREZIONE VIA CAMPO DI CARNE ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO PERCORRIBILE VIA DEIGNOLI. Servizio fornito da Astral