Sinner torna a parlare dell’anca | Non sono preoccupato ho 6 giorni per arrivare al 100% agli US Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo la vittoria contro il tedesco Alexander Zverev nella prima semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, a tenere banco, nella conferenza stampa di Jannikè ancora il problema all’anca che gli impedisce di essere al picco della forma. L’analisi del match vinto contro Zverev: “molto felice di essereto in finale, per me significa molto. Giocando contro Sasha sai che nel testa a testa è molto in vantaggio e questo te lo ricordi, ma io cerco solo di capire dove devo ancora migliorare e poi penso che oggi abbiamo visto dove devo ancora migliorare e sto andando avanti per il processo che devo affrontare“.