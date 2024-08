Sharon Verzeni i colleghi di lavoro | Avance al bar? Non ci risulta E ricominciano gli interrogatori di amici e familiari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Bergamo, 19 agosto 2024 – “Non ciassolutamente”. Una smentita categorica dal locale in cuiprestava servizio comeista, riguardo possibilinei confronti della ragazza, avvenute sul luogo di. Un’ipotesi che aveva avanzato Mario Ruocco, il padre del compagno (Sergio ndr) della vittima, uccisa a coltellate dopo la mezzanotte del 30 luglio scorso, a Terno d’Isola, nella Bergamasca: “In unentra tanta gente, di ogni tipo. La mia ipotesi è che qualcuno possa aver infastidito”. In corso indagini serrate per risolvere l'omicidio dia Terno d’Isola, Bergamo. Testimoni cruciali e analisi approfondite in corso. Mario Ruocco: “Io e il Sergio siamo persone pulite. Temo che l’assassino dise la svigni” Proseguono, intanto, “in ogni direzione" le indagini sull'omicidio.