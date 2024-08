Ranking ATP Jannik Sinner respinge l’attacco di Zverev | sarà di sicuro n 1 anche dopo gli US Open!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Missione compiuta e attacco respinto.ce l’ha fatta e ha battuto Alexandernella semifinale del Masters1000 di Cincinnati. Un risultato prestigioso per l’altoatesino, che finalmente si è tolto la soddisfazione di sconfiggere il tedescoesserci riuscito solo una volta e ben quattro anni fa sulla terra rossa del Roland Garros. Un successo di qualità e di sostanza perche, con l’approdo alla Finale (contro l’americano Frances Tiafoe), si garantisce la permanenza in vetta alla classifica mondialegli ormai imminenti US. A conti fatti, l’unico che avrebbe potuto insidiare il pusterese era proprio. A Sascha sarebbe servita una magica doppietta, ovvero le affermazioni a Cincinnati e soprattutto nel Major di New York, conche in quest’ultimo caso non avrebbe dovuto spingersi oltre gli ottavi di finale.