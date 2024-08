Raccolta fondi per sostenere le cure del piccolo Damiano già centinaia di donazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Terni, 19 agosto 2024 -per aiutare il. A lanciarla è Alessandro Rossi, presidente dell’associazione I Pagliacci, da decenni attiva nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria . “Questa volta vi chiedo un aiuto per un nostroamico - scrive Alesandro in un post – , lui si chiama, nel passato ha dovuto affrontare un percorso diabbastanza pesante, si pensava che la cosa fosse risolta ma così non è stato, purtroppo la malattia si è ripresentata ed ora lui e i suoi genitori hanno bisogno del nostro e vostro aiuto. La cura farmacologica andrà avanti per circa sei mesi, ma tutti noi confidiamo nella sua forza e nella volontà di combattere”. E’ possibile effettuare un bonifico all’associazione inserendo nella causale “donazione liberale per”.