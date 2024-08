Quando Gerardina Trovato accettò di fingersi lesbica | Ecco perché l’ho fatto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 19 agosto 2024) A inizio anni ’90si è finta. Lo ha raccontato lei al settimanale Chi oltre un decennio fa. “Artisticamente nasco nel 1993,mi presento da Caterina Caselli con capelli rasati a zero e coppola in testa. A tracolla, la mia chitarra. Gli affari andavano bene. Mi trovo anche un’assistente personale. Lavoro sia in Italia sia all’estero. La mia assistente diventa anche interpretesono in giro per l’Europa. Ma succede l’imprevedibile. S’innamora di me. Lei,dichiarata, si mette in testa di voler cambiare la mia sessualità. Ero in trappola. Cambiavo un uomo al mese, ma per il pubblico tacevo e glissavo sulla mia presunta bisessualità”. A suggerire adi non far chiarezza sul proprio orientamento sarebbe stata la casa discografica di allora, che pensava che da presunta/bisessuale avrebbe venduto di più.