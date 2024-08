Parte la sedicesima edizione del Torneo Green Volley Apollosa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’estate entra nel vivo adche si prepara in grande stile ad ospitare una nuova ed emozionantedelAmatoriale di. L’US Acli“Parrocchia Santa Maria Assunta”, col patrocinio del Comune di, è pronta per mettere in scena 10 giorni di sport e spettacolo riservato a giovani e adulti nella categoria amatoriale misto 4×4. Spirito della manifestazione è consentire una sana competizione sportiva per diffondere, mediante la pratica, la cultura dello sport, ma anche accrescere i momenti di svago ed aggregazione. L’US Acliè da sempre attivo sul territorio, quest’anno anche nel periodo invernale, attraverso partite di pallavolo amatoriale per adulti presso la Palestra Comunale.