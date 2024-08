PAGELLE Verona-Napoli – Se fallisce anche Conte De Laurentiis farebbe bene a vendere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ledi3-0 a cura di Fabrizio d’Esposito MERET. Il cornuto Romeo si prende una goduriosa rivincita e il giovane Meret viene sbertucciato, incredibile a dirsi, per ben tre volte dai mediocri gialloblù. Per consolare il becchino realistasovviene il ricordo che pure la prima di Lui in campionato capitò ae si perse tre a uno, il sedici settembre dell’Ottantaquattro. Ma è parva res, dinnanzi allo scioccante scempio consumatosi sull’erba veronese per mano di due Carneadi: un capoverdiano e un colombiano autore di una doppietta. Di Meret va infine detto che evita un altro gol ma qualche impiccio coi piedi lo combina sempre – 6 DI LORENZO. Nell’illusorio primo tempo a velocità zero, il capitano riesce a difendere e offendere, sempre dalla stessa parte, la sua solita.