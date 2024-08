Ortona donna trovata morta in casa con segni sospetti sul collo | s’indaga per omicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) È giallo adove unadi 53 anni è statanella sua abitazione. La procura di Chieti indaga pera carico di ignoti. La vittima, Lorena Paolini, è deceduta nella tarda mattinata di ieri, domenica 18 agosto, nella sua abitazione, nella zona artigianale della città. Laaveva un segno sule ciò ha destato: di qui, l’intervento dei carabinieri e quello del sostituto procuratore Giuseppe Falasca che ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione, e l’ispezione cadaverica eseguita dal medico legale Cristian D’Ovidio. Sarà quest’ultimo, probabilmente a metà settimana, ad eseguire a Chieti l’autopsia per accettare le cause del decesso. A lanciare l’allarme è stato il marito della: ha sostenuto di aver trovato la moglie praticamente in fin di vita, sul divano. A nulla sono valsi i tentativi del 118 di rianimarla.