‘Melobot – A Last Song’ il videogioco indie con musica e alieni

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un nuovole è in arrivo il 12 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Steam: si chiama Melobot – ASong e dietro c’è Anomalie Studio. Si tratta del primo gioco del teamche ha unito le forze con Microids (publisher di Syberia e Blacksad: Under the Skin). LEGGI ANCHE: ‘La persona che mi piace non è un ragazzo’ è un manga pieno di rock Definito un gioco rivoluzionario nel suo genere, Melobot – ASong vi vedrà nei panni proprio di Melobot, un robotle in missione per guarire e salvare un mondo post-apocalittico. Per riuscirci, dovrete imparare a padroneggiare diversi strumentili. Il tutto, però, scoprendo flora e fauna aliene nel tentativo – sempre – di risvegliare l’anima del pianeta e sconfiggere misteriosi esseri meccanici. LEGGI ANCHE: ‘Oshi no Ko – My Star.