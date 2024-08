Massimo mental trainer non vedente | Aiuto i disabili a star bene con lo sport

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024)Maroncelli, fisioterapista enovatese, opera sul territorio dal 1989. Dal 2001 è attivo anche come terapista manuale osteopatico, un ambito sanitario in cui si coniuga ilssere fisico e il supportoe. Nel 2014, dopo la frequentazione di alcuni corsi singoli e un percorso strutturato, ha acquisito la qualifica dicoach professionista, che gli ha permesso di allargare le sue competenze lavorative. "La perdita della vista a 7 anni mi ha offerto l’opportunità di potenziare quelle capacità di sensibilità e intuizione che oggi, nell’area della relazione d’e non solo, posso offrire nel mio lavoro", spiega Maroncelli. Ultimamente la sua attenzione è sul tema della consapevolezza nellatà ma non soltanto.