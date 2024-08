LIVE Sinner-Zverev 7-6 5-7 3-3 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | siamo ‘on serve’ nel 3 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Dritto lungolinea a segno. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Rasoiata taglia-gambe con lo slice di, che poi chiude con un gran dritto! 3-3 A zero l’azzurro! 40-0 ACE! 30-0 Prima vincente! 15-0 Sbaglia di rovescio. 2-3 Sulla riga il rovescio lungolinea di. 40-30 Doppio fallo. 40-15 Serve&volley a segno. 30-15 Picchia duro di dritto il tedesco. 15-15 Riga colpita dacon il dritto. Sbaglia a sua volta di dritto, sorpreso,. 15-0 Attacco di rovescio e chiusura al volo Germania. 2-2 Non risponde di rovescio. 40-30 Servizio e dritto!! 30-30 Super difesa di dritto di, errore di rovescio di. Punto importante. 15-30 In rete il dritto in manovra di. 15-15 ACE (7°)! 0-15 Errore di dritto diin apertura. 1-2 Ace (13°): pauroso. A-40 Con la prima