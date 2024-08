Il campo diventa un caso L’Empoli si scusa e spiega | | Trattamenti solo a luglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Da terreno di gioco impeccabile, considerato tra i migliori nel panorama nazionale, ain condizioni così pessime da far indignare mezza Italia pallonara. Le immagini del manto erboso rovinato del Castellani hanno fatto il giro del web (e non) e sonote un. Tanto da spingerea fare mea culpa e a diffondere un comunicato ufficiale perre i motivi che sono all’origine di un terreno di gioco non all’altezza della Serie A (a stare molto larghi).