Famiglia distrutta in vacanza Dopo il papà muore anche la figlia 23enne | addio a Irene

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ancora una tragedia nellada un dolore impossibile da sopportare.è morta a 23 anni a causa della tragedia avvenuta nei giorni scorsi, durante lacol padre e il fidanzato 24enne. Nelle ultime orela giovane si è spenta,il suo genitore Pippo, che aveva perso la vita il 16 agosto scorso per le gravissime ferite riportate. I familiari speravano che almenoce la potesse fare, ma non è stato così. Infatti, è morta inper un’esplosione improvvisa nella casa vacanze che avevano preso per trascorrere un bel Ferragosto. Ma proprio nel corso della notte tra il 14 e il 15 agosto c’è stata la deflagrazione, che ha causato un dramma dalle proporzioni veramente enormi. Leggi: Un forte boato, poi l’esplosione.