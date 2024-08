Bosco urbano a rischio | La giunta dia un segnale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Duilio Cangiari e Loredana Bertani – co portavoce di Europa Verde, formazione che inè rappresentata dall’assessora Bonvicini – intervengono sulla questione deldell’Ospizio, area verde che dovrebbe lasciare il posto a un centro commerciale, per chiedere "con forza alla nuova Amministrazione di dare un chiaropolitico, richiedendo alla committenza una revisione della propria iniziativa dalla quale la stessa catena commerciale trarrebbe indubbi vantaggi, tra i quali quello di migliorare la percezione della propria immagine pubblica, in parte compromessa, in quanto associata a precedenti interventi edilizi fortemente criticati". Cangiari e Bertani ricordano che si parla di un’area "in parte già compromessa su cui era presente il vecchio “ricovero” di Ospizio, abbattuto circa 20 anni fa.